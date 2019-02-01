داداس يكشف لـ”اليوم24″ تفاصيل مثيرة عن “القرد” المشارك في بطولة فيلمه الجديد

كشف الفنان عزيز داداس أن القرد، الذي مثل معه في فيلم “مسعود وسعيدة وسعدان”، خضع لتدريبات لمدة 6 أشهر، من أجل تجسيد اللقطات المطلوبة منه.

وأبرز “داداس”، في حديثه مع “اليوم24″، أنه كان ملزما بمجالسة القرد، واللعب معه، ومنحه الطعام، طوال الثلاثة أشهر، التي سبقت التصوير، مع الحرص على الظهور أمامه باللباس نفسه، من أجل التعرف عليه في كل مرة.

وأضاف داداس أنه عاش العديد من الطرائف مع القرد، منها “القميش”، الذي تسبب له فيه، إضافة إلى هروبه وسط الصحراء، وصعوبة الوصول إليه.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة “مسعود”، الذي يجسد شخصيته عزيز داداس، بعد مغادرته السجن، ويقرر العودة إلى الحي، حيث نشأ، إلا أنه سيفاجأ بتغيرات كثيرة، لم يكن يتوقعها، باستثناء مقهى كان يرتاده، قبل اعتقاله.

وتتوالى الأحداث متسارعة، قبل أن تطلب من داداس صديقة قديمة البحث عن ابنتها “سعيدة”، التي تجسد دورها الممثلة، كليلة بونعيلات، في مدينة الداخلة.

وبعد رحلة طريفة مليئة بالمغامرات، يعثر “مسعود” على “سعيدة” تعمل مغنية، في أحد فنادق المدينة، حيث تقودها الصدفة إلى مفتاح خزينة مليئة بالمال، تعود إلى “مافيا” خطيرة، وخلال لقائها به تفقد سعيدة المفتاح، الذي يتلقفه قرد يدعى “سعدان”.

يذكر أن فيلم “مسعود وسعيدة وسعدان” انطلق عرضه في القاعات السينمائية المغربية، منذ 30 يناير الحالي.