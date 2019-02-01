إقالة مذيع سودانيّ لأنه ترحّم على قتلى الاحتجاجات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أوقفت قناة "سودانية 24"، يومَ الأربعاء، مذيعها ومعلّقها الرياضي، حاتم التاج، عن العمل، بسبب رثائه القتلى الذين سقطوا في مظاهرات واحتجاجات السودان.

ونقل موقع "العربي الجديد" عن التاج قوله إنه خضع قبل أيام للجنة تحقيق بعد إيقافه مؤقتا عن العمل.

وأوضح التاج أن اللجنة سلمت تقريرها للمدير العام للقناة، الطاهر حسن التوم، والذي أصدر قرارا بإنهاء تعاقده، لتنتهي بذلك رحلة مقدم برنامج "حال الرياضة" مع القناة.

وذكر التاج أنه "سعيد جدا بذلك القرار وإنهاء علاقته مع قناة تتحفظ على ترحمه على شهداء الحراك الشعبي".

وبيّن أن فعلّ الترحُّم الذي قام به، ما هو إلا واجب إنساني في المقام الأول، مثعربًا عن سعادته بالتضامن الواسع الذي وجده من السودانيين.

يُذكر أن مدير القناة، الطاهر حسن التوم، نفى في تصريح سابق لـ"العربي الجديد" كل الاتهامات.

وأوضح أن القناة تحاول "كشف الحقائق المجردة للناس" و"من يقف وراء الاحتجاجات الحالية"، على حد قوله.