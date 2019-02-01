قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه بدون الحصول على تمويل لجدار من الكونجرس، فإنه لا يمكن أن يكون هناك اتفاق للإبقاء على عمل المؤسسات الحكومية الاتحادية.

وردا على تصريحات نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب وهي ديمقراطية، قال ترامب بالبيت الأبيض: إنه “إذا لم يكن هناك جدار، فلن تسير الأمور على مايرام، هي فقط تمارس الألعاب”.

كانت بيلوسي قد رفضت تخصيص أموال لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وأضاف ترامب: “بدون جدار، فلن تسير الأمور جيدا، الأمر في غاية البساطة”.

وقال ترامب: “سأنتظر حتى يوم 15 فبراير”، في إشارة إلى اليوم الذي ينتهي فيه التمويل من أجل استمرار عمل الوكالات الحكومية الاتحادية.

وتابع: “إذا لم يكن هناك جدار، فلا أريد أن أضيع وقتي في قراءة ما لديهم”، في إشارة إلى أطقم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي للتفاوض على مشروع قانون للموازنة.

وفي معرض سؤاله عن الإغلاق الحكومي الجزئي الأخير الذي انتهي يوم الجمعة الماضي، قال ترامب “بحدوث الإغلاق، نجهز الطاولة لما نقوم به الآن.. المواطنون يفهمون الأمر”. وقال إنه “يهيء الساحة من أجل ما سيتم حدوثه في الخامس عشر من فبراير”.

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يهدد: إما الجدار الحدودي أو الإغلاق الحكومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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