حاصباني: وسنستمر بطلب الدعم للبيئة المستضيفة للنازحين

أكد نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ ​غسان حاصباني​، في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن "قرار عودة ​سوريا​ إلى ​الجامعة العربية​ يعود إلى الجامعة العربية، ​النقاش​ داخل الجامعة يبنى على التطورات التي تحدث، خاصة أن القرار لا تملكه أي دولة بمفردها".

وفيما يتعلق بملف ​اللاجئين السوريين​ في الداخل اللبناني، أوضح حاصباني "أننا سنتعامل بنفس الطريقة التي كنا نتعامل بها، وسنستمر بطلب الدعم للبيئة المستضيفة للنازحين، والاستمرار بدعم ​الشعب اللبناني​ على المستويات وكذلك فيما يتعلق بالبنية التحتية، والعمل على العودة الطوعية الآمنة إلى سوريا، حين نتمكن من ذلك في أقرب فرصة، وأن ​الحكومة​ ​الجديدة​ ستناقش الملف خلال الفترة الأولى من عملها".