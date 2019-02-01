علق عضو كتلة "المستقبل" النائب ​وليد البعريني​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ قائلا:"ألف مبروك ل​لبنان​ ​تشكيل الحكومة​ ونسأل الله لهذا الوطن كل الخير وللوزراء جميعا مسيرة مليئة بالنجاح والتطور والإزدهار"، مضيفا:"الشكر لله ثم للشيخ ​سعد الحريري​ الذي قاد هذه المرحلة بحكمة وصبر ولم يكل لجمع الأطراف على هذه الصيغة".

كانت هذه تفاصيل خبر وليد البعريني هنأ بتشكيل الحكومة: شكرا للحريري الذي قاد المرحلة بصبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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