أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر أن "الحكومات الإئتلافية موجودة في كل دول العالم، دون أن يتم تمثيل جميع القوى"، مشيراً إلى أن "نواب "اللقاء التشاوري" موجودون كل في كتلة ويشارك باجتماعاتها".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أنه "في الشهور التسعة التي مرّت، خسر البلد، واليوم ربح"، مشيراً إلى أنه "في الزمن السوري كان هناك ناظم يضبط ايقاع اللعبة ويسرّع انجاز الامور".
واعتبر الجسر أنه "لم يجهض احد نتائج الانتخابات النيابية ولا اعتبر ان احداً انهزم في الحكومة الحالية"، مشدداً على أن "الكل تنازل لتشكيل الحكومة".
وأوضح أنه "طالما أن "حزب الله" يمتلك السلاح فهو عائق امام قيام نظام برلماني ديمقراطي في لبنان"، متسائلاً " كيف يفسّر اجتياح بيروت من قبل حزب الله في 7 ايار؟".
كانت هذه تفاصيل خبر الجسر: طالما أن حزب الله يمتلك السلاح فهو عائق امام قيام نظام ديمقراطي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.