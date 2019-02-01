إعتبر وزير ​الصناعة​ ​وائل ابو فاعور​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أنهم "زرعوا الخناجر في هذه ​الحكومة​ وسنكسرها نصلا تلو نصل لان قدرنا الانتصار".

كانت هذه تفاصيل خبر ابو فاعور: زرعوا الخناجر في هذه الحكومة وسنكسرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.