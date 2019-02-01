الفرزلي: يجب ان تنجح الحكومة ويجب اعادة انتاج النظام السياسي البرلماني في البلد

أكد نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​إيلي الفرزلي​ أنه "مؤخرا زار مساعد وزير الخارجية الاميركي للشؤون السياسية ​ديفيد هيل​ أكد انه لا يهمنا ​الحكومة​ بل يهمنا نوع الحكومة"، مشيراً الى أنه "قبل البدء ب​تشكيل الحكومة​ تم تكليف ​سعد الحريري​ بإتفاق عام من النواب، وكلنا نذكر الاجتماعات التي حصلت خارج الاراضي اللبنانية لشخصيات كبيرة وقيادات لبنانية، وتم اطلاق تصريحات بعد هذه اللقاءات تعبر عن توجه معين".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح الفرزلي أنه "تبين انه بعد 7 أشهر أن الغاية من وجود حكومة جامعة هو اجهاض نتائج ​الانتخابات النيابية​"، مشيراً الى أن "النظام البرلماني الحقيقي يجري على أساس أن تؤلف الحكومة من حكومة أكثرية ومعارضة".

وسأل "أين أم المؤسسات الرقابية مجلس النواب الذي تتشكل من أكثريته الحكومة، كيف يمكن ان يحاسب وهو الخصم والحكم".

ولفت الفرزلي الى "انني أدعم الحكومة وأسهل لها ونحن بحاجة لنجاحها ونقول يجب ان يكون هدفنا اعادة انتاج نظام ديمقراطي يحتضر".

وشدد الفرزلي على أن "​رئيس الجمهورية​ متفق مع رئيس الحكومة سعد الحريري ومتفق مع رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ وتفق مع الجميع، لذلك نقول أن الرئيس عون حصل على أكثر من 11 وزيرا".

وأكد "أننا نحن بحاجة الى ان تنجح الحكومة ويجب اعادة انتاج النظام السياسي البرلماني في البلد".

ولفت الى أن "المنطق الذي اعتمد في تشكيل الحكومة والذي قال " ممنوع لرئيس الجمهورية يكون عندك 11 وزير، جعل الفريق الاخر يقول : ممنوع يقال لي ممنوع ان يكون لدي 11 وزير".

وأوضح ان "بعض مدراء المصارف في لبنان بحاجة لـ"قص رقبة" لانهم حرضوا على الدولة وعلى الليرة وقالوا للناس اذهبوا اشتروا دولار".

ولفت الفرزلي الى "انني لست عضواً في التيار الوطني الحر، بل في كتلة لبنان القوي، وهكذا وضعية الوزير حسن مراد مثلاً"، مؤكداً أن "ما حصل بالحكومة هو بقوة الاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سعد الحريري"، مؤكداً "انكم ستشهدون بام العين ان لبنان سيعود الى سابق عهده متألقا"، مشدداً على أن "سلاح "حزب الله" برأيي ليس هو العقبة امام قيام نظام ديمقراطي برلماني وعتبي على قادة الوطن والزعامات السياسية في البلد انهم لم يأخذوا القرار بعد باعادة انتاج هذا النظام كما يجب".