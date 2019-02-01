مجلس الشيوخ الأميركي يصوت لصالح قرار بعدم التسرع بالإنسحاب من سوريا وأفغانستان

صوّت ​مجلس الشيوخ الأميركي​ لصالح تعديل يطالب إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بعدم التسرع بالانسحاب من ​سوريا​ و​افغانستان​. ونصّ التعديل الذي قدمه السيناتور ​ميتش ماكونيل​ على الاخذ بعين الاعتبار وجهة نظر ​إسرائيل​ وحلفاء ​الولايات المتحدة​.

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