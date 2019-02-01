زعيم الجمهوريين بـ "الشيوخ الأمريكي" يحذر من الانسحاب المتسرع من سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (أ ش أ)

حذر زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، من الانسحاب المتسرع للقوات الأمريكية من سوريا.

وقال ميتش ماكونيل - في تصريح أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الخميس - إن تنظيم داعش الإرهابي وغيره من الجماعات المسلحة والإرهابية في سوريا وأفغانستان لا تزال تشكل تهديدا خطيرا للولايات المتحدة.

وأضاف أنه يعترف بخطر الانسحاب المتسرع من أي من سوريا وأفغانستان، مشيرا إلى ضرورة الانخراط الدبلوماسي والحلول السياسية للصراعات الكامنة في سوريا وأفغانستان.