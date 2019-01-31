بعد 9 أشهر خلافات شاقة.. ولادة متعثرة للحكومة اللبنانية بـ 30 وزيراً

الحريري (يمين) التقى عون (وسط) وانضم إليهما بري قبيل الإعلان عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية (رويترز)

أصدر الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، مرسوماً بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري. وأعلن مدير عام رئاسة الجمهورية، انطوان شقير، مراسيم تشكيل الحكومة وهي ثلاثة، مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة يوقعه الرئيس عون منفرداً، ومرسوم تكليف الرئيس الحريري يوقعه الرئيس عون منفرداً، ومرسوم تأليف الحكومة يوقعه الرئيسان عون والحريري. وتتكون الحكومة اللبنانية الجديدة من 30 وزيراً، بينهم 3 وزراء لـ "حزب الله".

وشملت التشكيلة، تعيين جميل جبق وزيرا للصحة وهو تابع لـ "حزب الله"، وجبران باسيل وزيرا للخارجية، وريا حسن وزيرة للداخلية. وينهي اتفاق تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة نحو 9 أشهر من التشاحن حول توزيع المناصب الوزارية.

وستكون هذه ثالث حكومة برئاسة الحريري، الذي تعهد بإجراء الإصلاحات اللازمة لوضع المالية العامة على مسار مستدام والحصول على مليارات من التمويل لدفع النمو الاقتصادي الضعيف.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر لـ "الوطن" أن "رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري توجه إلى قصر بعبدا في بيروت من أجل الاجتماع مع الرئيس اللبناني ميشال عون وعرض عليه تشكيلة الحكومة الجديدة".

وفي وقت سابق، أكد الإعلام التابع لتيار رئيس الجمهورية اللبناني، ميشال عون، أن "الحكومة اللبنانية ستعلن مساء الخميس".

وقالت مصادر إن "الحكومة اللبنانية الجديدة ستكون من 30 وزيرا بينهم 3 وزراء لـ "حزب الله"".

وللمرة الأولى في لبنان، تتولى سيدة حقيبة الداخلية، فيما ضمت الحكومة الجديدة 4 سيدات.

وأفادت المصادر بأن الحريري، عرض التشكيلة الحكومية على عون، مساء الخميس.

وكشفت 3 مصادر سياسية أن "زعماء لبنان اتفقوا على حكومة جديدة ستعلن الخميس"، نقلا عن "رويترز".

وذكر مسؤول بارز أن "وزير المال، علي حسن خليل، وهو من حركة أمل، سيبقى في منصبه في الحكومة اللبنانية الجديدة".

وفي وقت لاحق، كشف مسؤول لبناني لـ "رويترز" أن "جميل جاباك من "حزب الله" سيتولى حقيبة الصحة في الحكومة اللبنانية الجديدة".

وأوضحت مصادر أن "وزارتي الداخلية والاتصالات ستكونا من نصيب تيار رئيس الحكومة".

وكشفت المصادر "وجود 3 وزراء لـ "حزب الله"، في الحكومة الجديدة هي الصحة والرياضة ووزير دولة".

والمرجح أن ينهي اتفاق تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة نحو 9 أشهر من التشاحن حول توزيع المناصب الوزارية.

وستكون هذه ثالث حكومة برئاسة الحريري، الذي تعهد باجراء الاصلاحات اللازمة لوضع المالية العامة على مسار مستدام والحصول على مليارات من التمويل لدفع النمو الاقتصادي الضعيف.

وقال رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، في مؤتمر صحافي متلفز، الخميس، إن "القوات اللبنانية تساهم بولادة الحكومة بعد تعطيل من بعض الجهات بمطالب غير معقولة"، موضحا أن "القوات اللبنانية قبلت بحقيبة وزارة التنمية الإدارية في التشكيلة الحكومية الجديدة".

وذكر أن "القوات اللبنانية عرضت التخلي عن وزارة الثقافة مقابل وزارة التنمية الإدارية إذا كان ذلك سيعجل بإعلان التشكيلة".

وأضاف "أخذنا وعداً بإعلان الحكومة الخميس". وألمح إلى أنه "لا توجد وزارات حقيرة بل أناس حقراء، على حد كلماته".

ونص مرسوم تشكيل الحكومة الذي حمل الرقم 4340، على الآتي، "أن رئيس الجمهورية بناء على الدستور لا سيما البند 4 من المادة 53 منه، بناء على المرسوم رقم 4339 المتضمن تسمية السيد سعد الحريري رئيساً لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي: المادة الاولى: عين السادة:

سعد الدين الحريري رئيسا لمجلس الوزراء، غسان حاصباني نائباً لرئيس مجلس الوزراء، أكرم شهيب وزيراً للتربية والتعليم العالي، علي حسن خليل وزيرا للمالية، محمد فنيش وزيراً للشباب والرياضة، جبران باسيل وزيراً للخارجية والمغتربين، وائل بو فاعور وزيرا للصناعة، ريا حفار الحسن وزيرا للداخلية والبلديات، سليم جريصاتي وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية، الياس بو صعب وزيراً للدفاع الوطني، جمال الجراح وزيراً للاعلام، يوسف فنيانوس وزيراً للأشغال العامة والنقل، اواديس كيدانيان وزيراً للسياحة، ألبير سرحان وزيراً للعدل، محمود قماطي وزير دولة لشؤون مجلس النواب، منصور بطيش وزيراً للاقتصاد والتجارة،

جميل صبحي جبق وزيراً للصحة، كميل ابو سليمان وزيراً للعمل، ريشار قيومجيان وزيراً للشؤون الاجتماعية، مي شدياق وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية، حسن اللقيس وزيراً للزراعة، محمد شقير وزيراً للاتصالات، عادل أفيوني وزير دولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، فادي جريصاتي وزيرا للبيئة، غسان عطالله وزيرا للمهجرين، حسن مراد وزير دولة للشؤون التجارة الخارجية، صالح الغريب وزير دولة لشؤون النازحين، محمد داوود داوود وزيرا للثقافة، فيوليت خيرالله وزيرة دولة لشؤون تأهيل الاجتماعي والاقتصادي للشباب والمرأة، ندى بستاني وزيراً للطاقة والمياه.