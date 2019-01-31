بالأسماء والحقائب: التشكيلة الرسمية للحكومة الجديدة

الحريري (يمين) التقى عون (وسط) وانضم إليهما بري قبيل الإعلان عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية (رويترز)

بعد مخاض عسير وُلدت حكومة العهد الأولى.. وبعد مساع حثيثة قام بها الرئيس سعد الحريري حتى اللحظة الأخيرة، وهي ضمت للمرة الاولى اربع سيّدات، بينهن الوزيرة ريّا الحسن كوزيرة للداخلية، التي سبق لها أن تولّّت وزارة المالية. كما ضمّت أيضاً ثلاثة عشر وجهاً جديداً، فيما عاد ثمانية وزراء من الحكومة السابقة.

وبعد إعلان الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل مراسيم التأليف، قال الحريري: "مدّة طويلة مرت ووصلنا الى تشكيل حكومة على صورة لبنان 2019، ونبقى مع رئيس الجمهورية فريقاً واحدا في خدمة البلد، ونعتذر من اللبنانيين على التأخير، ونؤكّد أنّ مهمة عمل الحكومة والتضامن داخل مجلس الوزراء، فنحن أمام تحديات اجتماعية واقتصادية".

وأضاف: "الحل لا يكون بالتنظير بل ببرنامج واضح، والقضايا لا تحتمل التأخير والمساومات، والتعاون بين الوزراء واجب لنكون على مستوى التحدي، وجدول أعمال للحكومة لا يحتمل التأخير وزمن المسكنات انتهى". وتابع: "التمويل موجود والمطلوب قرار التنفيذ، وهذا القرار يحتاج إلى اصلاحات ادارية والتمويل لا يكون إلّا بإصلاحات جدية".

وأشار إلى أنّ "وجودنا في الحكومة مهمة ليست بسهلة، ولا خيار أمامنا الا تحمل المسؤوليات، وأعتمد على جميع الوزراء في بناء الدولة". وشكر الحريري "رئيس الجمهورية والقوات اللبنانية التي قامت بجهد كبير اليوم وأشكر رئيس القوات سمير جعجع على تعاونه والوزير جبران باسيل". وأعلن أنّ "أوّل اجتماع لمجلس الوزراء سيكون السبت الساعة الحادية عشرة والنصف".

وفيما يلي التشكيلة الحكومية:

رئيس الحكومة: سعد الدين الحريري

نائب رئيس الحكومة: غسان حاصباني

وزارة الداخلية والبلديات: ريّا الحسن

وزارة الخارجية والمغتربين: جبران باسيل

وزارة الدفاع الوطني: الياس بو صعب

وزارة المالية: علي حسن خليل

وزارة الطاقة والمياه: ندى بستاني

وزارة العدل: ألبرت سرحان

وزارة التربية والتعليم العالي: اكرم شهيب

وزارة الثقافة: محمد داوود داوود

وزارة الاتصالات: محمد شقير

وزارة الصحة العامة: جميل جبق

وزارة الاشغال: يوسف فنيانوس

وزارة الصناعة: وائل ابو فاعور

وزارة الرياضة: محمد فنيش

وزارة المهجرين: غسان عطالله

وزارة الشؤون الاجتماعية: ريشارد قيومجيان

وزارة الزراعة: حسن لقيس

وزارة البيئة: فادي جريصاتي

وزارة العمل: كميل ابو سليمان

وزارة السياحة: اوديس كيدانيان

وزارة الاعلام: جمال الجراح

وزارة الاقتصاد: منصور بطيش

وزارة دولة لشؤون رئاسة الجمهورية: سليم جريصاتي

وزارة دولة لشؤون مجلس النواب: محمود قماطي

وزارة دولة لشؤون النازحين: صالح الغريب

وزارة دولة لشؤون التأهيل الاجتماعي والاقتصادي للشباب والمرأة: فيوليت خيرالله

وزارة دولة لشؤون التنمية الادارية: مي شدياق

وزير دولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات: عادل أفيوني

وزير دولة لشؤون التجارة الخارجية: حسن مراد