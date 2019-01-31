كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مخاوف من انهيار وشيك لأخطر نهر جليدى فى أنتاركتيكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم العثور على تجويف عملاق يعادل ثلثي منطقة مانهاتن وطوله 300 متر، ينمو في الجزء السفلي من نهر "ثويتس" الجليدي في غرب أنتاركتيكا.

ويعادل النهر الجليدى "ثويتس" حجم ولاية فلوريدا الأمريكية تقريباً، و مسؤول حالياً عن حوالي 4 في المئة من ارتفاع مستوى سطح البحر في العالم.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم، يحتوى النهر الجليدى على ما يكفي من الجليد لرفع منسوب المياه بمحيطات العالم أكثر بقليل من قدمين (65 سنتيمترا) وانهيار الأنهار الجليدية المجاورة التي سترفع مستوى سطح البحر بمقدار 8 أقدام إضافية (2.4 متر) إذا فقد الجليد كله.

ويعدّ التجويف العملاق مجرد أحد العديد من الاكتشافات المقلقة التي ذكرت في دراسة جديدة بقيادة وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن النهر الجليدي المتحلل.

ويتوقع الباحثون أن يجدوا بعض الثغرات بين الثلج والصخور أسفل النهر الجليدى، حيث يمكن أن تتدفق مياه المحيطات ويذوب النهر الجليدي من الأسفل.