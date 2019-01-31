كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة 12 شخصا جراء الطقس الجليدى بالولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسببت موجة الطقس القطبي المتجمد الذي شلّ حركة الحياة غرب وسط الولايات المتحدة، في مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا اليوم الخميس، ولكن من المتوقع تحسن الجو الأحد المقبل.

ووصلت درجات الحرارة المنخفضة إلى 37 درجة مئوية تحت الصفر في غرب وسط البلاد، و-16 درجة مئوية على الساحل الشرقي، وفقاً لهيئة الطقس الوطنية، كما انخفضت درجات الحرارة فى واسنطن إلى -12 درجة، وتحدى مجموعة من السياح الطقس لالتقاط الصور خارج البيت الأبيض.

وفى وسط وشمال ويسكونسن سجلت -29 درجة مئوية، وأجزاء من شمال ايلينوي وشيكاغو، وفقاً لوكالة رويترز.