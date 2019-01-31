كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يعلن موعد ومكان لقائه مع كيم الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عزمه الكشف عن موعد لقائه مع الزعيم الكوري الشمالى كيم جونغ أون، ومكانه خلال الأسبوع المقبل.

وقال ترامب:" سوف نقوم بتحديد مكان عقد القمة، ومعظمكم يعرف مكان الاجتماع" مشيراً إلى أن القمة سوف تعقد فى نهاية شهر فبرايرالمقبل.

وكانت تكهنات قد أشارت إلى فيتنام، ضمن أماكن أخرى، لعقد القمة الأمريكية الكورية الشمالية.

وقال ترامب عن الكوريين الشماليين: "إنهم يرغبون كثيراً في عقد القمة".

ورغم عدم صدور أي إشارات عن حدوث تقدم فى مسألة نزع السلاح النووي، لكن المسؤولين الأمريكيين قالوا إن "بيونغ يانغ أوقفت تجاربها النووية والصاروخية".