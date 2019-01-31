كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فنزويلا: اعتقال 3 بتهمة التآمر للإطاحة بمادورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الحكومة الفنزويلية اليوم الخميس إنها اعتقلت 3أشخاص بعد اكتشافها تآمرهم للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

وغرد وزير الداخلية الفنزويلي، نيستور ريفيرول على موقع تويتر قائلاً: إن جهاز الخدمة السرية" كشف عن خطة مؤامرة جديدة" تشكل جزءاً من محاولة للانقلاب على الحكم.

واتهم ريفيرول خوليو بورجيس السياسي المعارض الذي يعيش في المنفى بالتورط في المؤامرة، وقال إن "إثنين من ضباط الجيش اعتقلا لتعاونهما مع مجموعة من المأجورين الذين دخلوا البلاد من كولومبيا، وخططوا لتنفيذ عمليات إغتيال انتقائية لعدد من القادة السياسيين والعسكريين".

وقال الوزير الفنزويلي: "إنه تم أيضاً اعتقال ضابط متقاعد برتبة كولونيل، كان يخطط لشن هجمات ضد المنشآت العسكرية".

ويتهم مادورو كولومبيا بتدريب المرتزقة بالتعاون مع الولايات المتحدة لتنفيذ هجمات فى فنزويلا، بينما تنفي بوجوتا هذه المزاعم.