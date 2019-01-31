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قررت جماهير نادي الترجي التونسي، اليوم الخميس، مقاطعة مباراة “السوبر” الإفريقي التي ستجمع بين النادي التونسي، بطل عصبة الأبطال الإفريقية والرجاء البيضاوي، بطل كأس الكونفدرالية الإفرييقية، في أواخر شهر مارس القادم، وذلك بسبب قرار إقامته في قطر.
ونشر فصيل “المكشخين” الأولتراس المساند للنادي التونسي، عشية اليوم بلاغا رسميا، يؤكد فيه مقاطعته لهذه المباراة، واستنكاره ترحيلها نحو قطر لأسباب دعائية، وذلك لأنها تتعارض مع شعار “الكرة للجماهير” الذي تؤمن به.
وانتقد الفصيل نفسه، قرار إدارة النادي الموافقة على مقترح الـ”كاف” بنقل المباراة إلى قطر، لأنه ” قرار خضع لمبدأ الربح المادي.. عوض منح الجمهور التونسي فرصة مشاهدة هذه المباراة الهامة”، حسب ما كتبه فصيل “المكشخين”.
إليكم البلاغ كاملا:
كانت هذه تفاصيل خبر جمهور الترجي التونسي يعلن مقاطعته لمباراة “السوبر” الإفريقي أمام الرجاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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