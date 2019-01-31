الدفاع الجديدي يشكو الحكام للجامعة.. “تم حرماننا من ضربتي جزاء واضحتين أمام الرجاء”

التحق فريق الدفاع الحسني الجديدي، بالأندية التي وجهت مراسلة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تشتكي فيها من ما تسميه بـ”الظلم التحكيمي” الذي طال الفريق في مبارياته الأخيرة، خاصة مباراته الأخيرة أمام الرجاء، والتي يرى النادي بأنه حرم خلالها من ضربة جزاء، على الرغم من أن الحكم رضوان جيد، احتسب ضربتي جزاء للفريق الدكالي.

وأصدر النادي الدكالي، مساء اليوم بلاغا رسميا، جاء فيه، إنه ” في إطار انخراط فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم في تحسين المنظومة الكروية والمساهمة في الرفع من قيمتها على جميع المستويات، خاصة على المستوى التحكيمي، راسل المكتب المديري للفريق الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و اللجنة الوطنية للتحكيم، حيث بات الفريق الجديدي يشكو من مجموعة من الأخطاء التحكيمية التي كان لها تأثير على نتائج المباريات، خصوصا في المقابلتين الأخيرتين ضد كل من حسنية أكادير عن الدورة 14 والرجاء البيضاوي عن الدورة 15 من البطولة”