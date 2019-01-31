المحققة الأممية في مقتل خاشقجي "راضية" عن سير التحقيقات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعربت المقررة الأممية الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القانون، أغنيس كالامارد، الخميس، عن رضاها التام عن سير التحقيقات في جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلت بها كالامارد، عقب اجتماع مغلق مع خديجة جنكيز، خطيبة الراحل خاشقجي.

يذكر أن كالامارد تجري منذ الإثنين الماضي، زيارة إلى تركيا للشروع في تحقيق دولي حول مقتل خاشقجي، على أن تنتهي في 2 شباط/ فبراير المقبل، قبل استعراض نتائج وتوصيات أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في حزيران/ يونيو المقبل.

وقالت المقررة الأممية: "ما زلنا نأمل امتثال المسؤولين لالتزاماتهم، والحصول على بعض المعلومات حول تحقيقات الشرطة". وأضافت: "حتى الآن راضون تماما عن سير التحقيقات".

وأوضحت المحققة أنها ستقيّم الإجراءات التي اتخذتها الحكومات المعنية للرد على مقتل خاشقجي، و"طبيعة ومدى مسؤولية الدول والأفراد عن القتل".

يأتي ذلك فيما تؤكد مصادر تركية، مواكبة لتفاصيل الجهود التركية الهادفة لتدويل قضية قتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، أن مساعي أنقرة تصطدم باعتراضات من دول عدة، تتقدمها الولايات المتحدة، لتشكل هذه "الفيتوهات" مظلة حماية لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، المتهم بالوقوف خلف جريمة قتل خاشقجي.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الجانب التركي بحث عن خيارات أخرى لمحاولة إبقاء القضية مطروحة دولياً، معولاً على خرق ولو محدود تحققه كالامارد التي ستنشر نتائج التحقيق، بحسب ما أعلنت، في مايو/ أيار المقبل، قبل أسابيع من تقديمها نتائج التحقيق والتوصيات التي ستخلص إليها في تقرير رسمي لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في يونيو/ حزيران المقبل.