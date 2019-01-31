أميركا: تزايُد الاعتداءات الجنسية في الأكاديميات العسكرية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّل العدد الإجمالي لاعتداءات الجنسية في ثلاثة من الأكاديميات العسكرية الأميركية، ارتفاعًا في العام الماضي 2018، بحسب ما أعلن البنتاغون في تقريرٍ استشهدت به وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية للأنباء، يوم الخميس.

وأوضح المسح أن عدد الطلبة في أكاديميات الجيش والبحرية، والقوات الجوية، الذين قالوا إنهم تعرضوا لاتصالات جنسية غير مرغوب فيها زادت بنسبة 50 في المائة عن مسح عام 2016، وأكثر من نصف المواجهات المتعلقة بالمشروبات الكحولية.

ويتم إجراء المسح كل عامين، وللمرة الأولى في عام 2018، سأل المسح عن استخدام المشروبات الكحولية وتوصل إلى أن ما يقارب ثلث الطلبة الذكور و15 في المئة من الإناث قالوا إنهم يشربون كثيرا.

وقال مسؤولون دفاعيون يوم الخميس، إنهم يشعرون بالإحباط واليأس من النتائج ويأملون أن يتم تطويرُ برامج وسياسات جديدة من قبل هذه الجهات للمساعدة في القضاء على المشكلة.

يُذكر أن مسحًا، لم يُشَر فيه إلى أية أسماء، قد ذكر أن الكثير من الاعتداءات لا يتمُّ الإبلاغ عنها، وفقًا لـ"أسوشييتد برس".