برشلونة يضمّ شبيه داني ألفيس وريال بيتيس يستعيرُه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحافية، بأن فريق برشلونة الإسبانيّ، تعاقد مع مدافع أتلتيكو مينيرو البرازيلي، إيمرسون أباريسيدو.

وأعلن برشلونة عن انضمام مينيرو، الذي يبلغ من العمر 20 عامًا، من خلال بيان عبر موقعه الرسمي، مبيّنًا أن اللاعب سينضم للفريق الصيف المُقبل.

وجاء في البيان: "اتفق برشلونة مع أتلتيكو مينيرو على ضم إيمرسون أباريسيدو، في الأول من تموز/ يوليو 2019، حتى صيف عام 2024".

وسينضم مينيرو الذي يشغل مركز الظهير الأيمن، ويلعب حاليًا مع منتخب البرازيل، تحت 20 عامًا، في بطولة كوبا أميركا، لبرشلونة، مقابل 12 مليون يورو، وفق ما أوضح الفريق في بيانه.

وسينتقل أباريسيدو إلى ريال بيتيس الإسباني، بعقد إعارة حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك وفقًا للاتفاق الذي تم بين الفريق الأندلسي وأتلتيكو مينيرو،

وقال بيتيس في بيان إنه "توصل إلى اتفاق مع أتليتكو مينييرو لانتقال إيمرسون. البرازيلي الشاب سيلعب مع النادي حتى نهاية الموسم"، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وخاض الظهير الأيمن موسما واحدا مع الفريق البرازيلي، وأشار برشلونة إلى أنه "يقارَن في البرازيل باللاعب السابق لبرشلونة داني ألفيس".