عباس يرغب بالعودة للمفاوضات ويشدد على ضرورة التنسيق الأمني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عبّر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، عن أمله بتجديد المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، بعد إجراء انتخابات الكنيست المقررة في نيسان/ أبريل المقبل، وذلك في اجتماع عقده مع رجال أعمال إسرائيليين في المقاطعة في رام الله.

جاء ذلك بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي الإسرائيلي (كان)، عن عباس، مساء اليوم الخميس، حيث قال عباس خلال الاجتماع: "أتمنى أن نتفاوض كطرفين متساويين يعترف كل منا بوجود الآخر".

وأضاف عباس: "آمل بمفاوضات يطرح كل منا مطالبه، ولكن ليس بالضرورة تحقيق كل ما يريده. لا يمكننا الاستمرار في الوضع الحالي الذي لا يبشر بالخير، مواجهات يومية واستيطان مستمر وقتل متواصل".

وحول التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، لفت عباس خلال اللقاء، إلى ضرورة استمرار التنسيق الأمني على الرغم من عدم التقدم على الصعيد الدبلوماسي، وقال "إننا نحترم الأمن الإسرائيلي ونأمل أن يحترم الجيش الإسرائيلي أمننا، ونحن ضد العنف والإرهاب والتطرف والتحريض في كل مكان في العالم".

وكانت تقارير إسرائيلية، قد كشفت أن عباس التقى برئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، ناداف أرغمان، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في منزل الأول في رام الله.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر فلسطينية، وصفتها بأنها رفيعة ولكن لم تذكر هويتها، قولها إن الجانب الفلسطيني احتج أمام رئيس الشاباك على أن إسرائيل لا تطبق اتفاق أوسلو ولم تبقِ منه شيئا، وتخرق التنسيق الأمني بين الجانبين.

وقالت المصادر الفلسطينية للإذاعة "على أي أساس تواصلون الدخول بقواتكم إلى المدن والقرى الفلسطينية في منطقتي A وB؟ ومع أي جهة تنسقون ذلك؟ إذ أنكم تدخلون متى تشاءون".

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية، فإن الجانب الفلسطيني وجه لدولة الاحتلال رسالة أخرى مفادها أنه في حال نفذت إسرائيل تهديداتها بتقليص مخصصات الشهداء والأسرى من مستحقات الضرائب، التي تجبيها إسرائيل لمصلحة السلطة الفلسطينية، فإن الأخيرة ستلغي اتفاق باريس الاقتصادي والتنسيق الأمني مع الاحتلال فورا.