شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: غزة تواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: إن عام 2018 شهد استشهاد 180 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 23 ألفًا و300 شخص، مشيرًا إلى أنه بالإضافة إلى نقص الإمدادات الطبي، يواجه النظام الصحي أيضًا مخاوفَ شديدةً بشأن الطاقة، مع تعطّل تقديم الخدمات الصحية في بعض المستشفيات والعيادات.
وأوضح أنه حتى نهاية العام المنصرم، كانت نسبة 42% من الأدوية الأساسية قد وصلت مخزوناتها إلى الصفر.
ودعا دوجاريك، الدول الأعضاء، إلى تقديم الدعم المستمر لشعب غزة، إذ ستكون هناك حاجة إلى 148 مليون دولار أخرى، لأنشطة النقد مقابل العمل خلال عام 2019.
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