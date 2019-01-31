اليمن: تعيين مايكل لوليسجارد رئيسا لبعثة المراقبين

نيويورك ـ عواصم ـ وكالات: وافق مجلس الأمن الدولي على تعيين الضّابط الدنماركي السابق مايكل لوليسجارد ليحلّ مكان رئيس بعثة المراقبين الأمميّين في اليمن الجنرال الهولندي السابق باتريك كمارت. ونسبت وكالة الأنباء الفرنسية إلى مصادر دبلوماسيّة قولها إنه لم يعترض أيّ من أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر على هذا التّعيين الذي كان الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو جوتيريش قد اقترحه يوم الإثنين الماضي. جدير بالذكر أن الجنرال لوليسغارد قاد البعثة الأمميّة في مالي (مينوسما) بين عامي 2015 و2016، قبل أن يُصبح الممثّل العسكري للدنمارك في حلف دول شمال الأطلسي والاتّحاد الأوروبّي. وقد وُلد لوليسجارد في عام 1960 وكان مستشارا عسكريا لبلاده لدى الأمم المتحدة في نيويورك وخدم في بعثات لحفظ السلام في العراق والبوسنة. جدير بالذكر أن اليمن يشهد نزاعا داخلي منذ 2014 وقُتل مذّاك نحو 10 آلاف شخص وفق منظّمة الصحّة العالميّة بينما تقول منظّمات حقوقيّة مستقلّة إنّ عدد القتلى الحقيقي قد يبلغ خمسة أضعاف ذلك. الى ذلك، أعلن التحالف العربي في اليمن، تدمير الدفاع الجوي السعودي طائرة مسيرة أطلقها أنصار الله باتجاه مدينة أبها جنوب غرب المملكة. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي في بيان له “ إنه “ومن خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة، تبين أنها طائرة بدون طيار معادية “. وأوضح المالكي أن “قيادة القوات المشتركة للتحالف تحذر، وبأشد العبارات أنصار الله من استهدافها للأعيان المدنية والمدنيين”. وقال البيان: “إن استخدامها لأساليب إرهابية في الهجوم الانتحاري سيكون له وسائل ردع حازمة، وستتخذ قيادة القوات المشتركة كافة الإجراءات الرادعة، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”.