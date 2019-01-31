دمشق تعتبر الإجراءات الاقتصادية المفروضة إرهابا اقتصاديا

دمشق ـ «الخليج 365» :

قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة وبعض حلفائها على بعض الدول ومنها سوريا تمثل إرهابا اقتصاديا ووسيلة لزعزعة استقرارها بعد إخفاق تدخلاتها السياسية وممارساتها العدوانية العسكرية ودعمها للإرهاب.

وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن أمس حول الوضع في سوريا : إن سوريا ومنذ بداية الحرب الإرهابية التي فرضت عليها لم تدخر جهدا للقيام بواجبها في تلبية جميع الاحتياجات الإنسانية للسوريين الذين تأثروا جراء هذه الحرب غير المسبوقة كما حرصت دائما على التعاون مع الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في المجال الإنساني في إطار المبادئ التوجيهية التي أرساها قرار الجمعية العامة رقم 46-182 وفي مقدمتها مبدأ احترام السيادة الوطنية للدول واتخذت جملة إجراءات مكنت الأمم المتحدة من العمل على أراضيها على مدى سنوات الأزمة بكل فاعلية وأمان وتوسيع نطاق أنشطتها الإنسانية بشكل مطرد وفاعل. ودعا الجعفري إلى التعاون الصادق مع الحكومة السورية في مكافحة ما تبقى من فلول التنظيمات الإرهابية، لافتا إلى أن وجود تنظيم جبهة النصرة المدرج على قوائم مجلس الأمن للكيانات الإرهابية في إدلب يتطلب توحيد جهود المجتمع الدولي للقضاء على هذا التنظيم الإرهابي وذلك بموجب قرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب. وجدد الجعفري مطالبة سوريا بإنهاء الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية الأميركية والبريطانية والفرنسية والتركية على أراضيها.

إنسانيا، وزع فرع الهلال الأحمر العربي السوري بدرعا قافلة مساعدات غذائية على أهالي 24 بلدة وقرية في ريفي درعا الشمالي الشرقي والشمالي الغربي وذلك في إطار الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في هذه المناطق. وذكر رئيس فرع الهلال بدرعا الدكتور أحمد المسالمة في تصريح لـ” سانا” أنه بدأ الخميس توزيع 7950 سلة غذائية ومثلها من أكياس الطحين مقدمة من برنامج الغذاء العالمي إلى الأهالي في منطقة اللجاة بالريف الشمالي الشرقي لمحافظة درعا وبلدة غباغب ومساكنها في الريف الشمالي الغربي.

ولفت المسالمة إلى أنه سيتم توزيع 4000 سلة غذائية ومثلها من أكياس الطحين على أهالي 23 بلدة في اللجاة و3950 إلى بلدة غباغب ومساكن غباغب.