الأردن يستضيف اجتماعا عربيا تشاوريا لبحث قضايا المنطقة

عمَّان ـ د ب أ:

اختتم وزراء خارجية دول السعودية والبحرين والإمارات ومصر والكويت والأردن اجتماعا تشاوريا في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في منطقة البحر الميت أمس، بحثوا خلاله عددا من قضايا المنطقة وعلاقات التعاون بين الدول المشاركة. وذكرت وكالة الانباء الاردنية (بترا) أن الوزراء الستة بحثوا خلال الاجتماع عددا من قضايا المنطقة وعلاقات التعاون بين الدول المشاركة. وحسب الوكالة، ضم اللقاء، وزراء خارجية الامارات العربية المتحدة عبدالله بن زايد ال نهيان، والكويت صباح خالد الحمد الصباح، والبحرين خالد بن أحمد آل خليفة ومصر سامح شكري، ووزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير.

وكان العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني أكد في لقاء أمس الاول مع وزراء الخارجية أهمية التنسيق المشترك حيال الازمات والقضايا التي تواجه المنطقة بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الدول العربية وشعوبها. وعبر العاهل الأردني عن أمله في أن تسهم نتائج اللقاء التشاوري بنتائج مثمرة. ويأتي الاجتماع قبل نحو أسبوعين من مؤتمر وزاري حول الشرق الأوسط سيعقد في وارسو قال البيت الأبيض إنه يرمي إلى “الترويج لمستقبل يعمه السلام والأمن في الشرق الأوسط”.