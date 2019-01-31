المبعوث الأممي إلى ليبيا في القاهرة الجمعة لبحث الأزمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يزور المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة العاصمة المصرية القاهرة، الجمعة، وذلك للقاء عدد من المسؤولين في اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط.



بدورها، أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي، أن سامح شكري وزير الخارجية سيلتقي السبت، مع غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا، بمقر وزارة الخارجية المصرية.

وقال مصدر دبلوماسي ليبي في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، إن المبعوث الأممي إلى ليبيا سيلتقي خلال زيارته إلى القاهرة مع عدد من أبناء الجالية الليبية في مصر، لإطلاعهم على التحركات التي تقوم بها البعثة؛ لإيجاد حل للأزمة الراهنة في البلاد.



وأكد المصدر أن سلامة سيطرح خلال اجتماعاته في القاهرة آخر ما توصلت إليه البعثة الأممية من مشاورات حول الملتقى الوطني الجامع، وشرح الخطة التي ستشرع البعثة الأممية في تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وذلك للدفع نحو حل سلمي للأزمة وصولا لإجراء الانتخابات والاستفتاء على الدستور.

فيما نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة، الخميس، أن الأمم المتحدة ستؤجل على الأرجح مؤتمر الإعداد لانتخابات ليبيا هذا العام لحين الحصول على مزيد من الدعم من الأطراف المتناحرة.

كان غسان سلامة، المبعوث الأممي إلى ليبيا قد أكد، الأربعاء، أن البعثة الأممية ليست طرفا في الأزمة الراهنة في ليبيا، وتتواصل مع القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر بشأن الحل السلمي، مؤكدا أن البعثة تتمتع بحيادية في التعامل مع الأطراف الفاعلة بالأزمة الليبية كافة.

وأشار سلامة، في حوار تلفزيوني، إلى أن ثوابت البعثة الأممية مكافحة الإرهاب وتأييد كل من يحاربه، وعدم تعريض حياة وممتلكات المدنيين للخطر، داعيا كل الليبيين للمساهمة مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب.

وأضاف "سلامة" أنه يؤيد أي طرف ليبي يسعى للمصالحة والسلم الأهلي وفك الاشتباك، موضحا أنه لن يتسامح مع من يخرق الهدنة ووقف إطلاق النار، داعيا إلى تحييد السلاح عن العملية السياسية.

وأوضح أن أحد شروط ونجاح الانتخابات وجود وضع أمني مقبول، مشيرا إلى وجود عمل جدي وحاسم لخلق ظروف أمنية أفضل لإجراء الانتخابات في ليبيا.