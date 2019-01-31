الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني فؤاد أحمد فليفل، مساء اليوم الخميس من داخل قصر بعبدا الرئاسي، مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة للبنان برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري، والتي استغرق تأليفها قرابة 9 أشهر.

وتلا فليفل المرسوم الأول والمتمثل في اعتبار الحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء سعد الحريري (حكومة تصريف الأعمال) مستقيلة. وجاء المرسوم الثاني والمتمثل في تسمية سعد الحريري رئيسا لمجلس الوزراء

الجديد.

وتضمن تشكيل الحكومة تسمية امرأة وزيرة للداخلية للمرة الأولى في تاريخ لبنان.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

ريا الحسن وزيرة للداخلية والبلديات

الياس أبو صعب وزيرا للدفاع

جبران باسيل وزيرا للخارجية

ألبير سرحان وزيرا للعدل

محمد شقير وزيرا للاتصالات

جمال الجراح وزيرا للإعلام

غسان حاصباني نائبا لرئيس الحكومة

علي حسن خليل وزيرا للمالية

يوسف فنيانوس وزيرا للأشغال

أكرم شهيب وزيرا للتربية

كميل أبو سليمان وزيرا العمل

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ندى بستاني وزيرة للطاقة والمياه

مي شدياق وزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية

حسن اللقيس وزيرا للزراعة

وائل أبو فاعور وزيراً للصناعة

محمد داوود وزيرا للثقافة

محمد فنيش وزيرا للشباب والرياضة

أواديس كيدانيان وزيرا للسياحة

فادي جريصاتي وزيراً للبيئة

جميل جبق وزيرا للصحة

منصور بطيش وزيرا للإقتصاد

غسان عبد الله وزيرا للمهجرين

ريشارد قيومجيان وزيراً للشؤون الاجتماعية

محمود قماطي وزير دولة لشؤون مجلس النواب

سليم جريصاتي وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية

فيوليت الصفدي وزيرة دولة لشؤون المرأة

عادل أفيوني وزير دولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات

حسن مراد وزير دولة لشؤون التجارة الخارجية