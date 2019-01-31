باريس تطالب فنزويلا بإطلاق سراح صحفيين فرنسيين

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طالبت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، السلطات الفنزويلية بإطلاق سراح صحفيين فرنسيين يعملان لحساب قناة "تي.إم.سي." التلفزيونية، وذلك بعد يومين من اعتقالهما.
وذكرت شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية أن وزير الخارجية الفنزويلي جورج أريزا قد
يشار إلى أن زعيم المعارضة في فنزويلا خوان
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