كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحرين: تأجيل الحكم في قضية "تخابر قطر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين، اليوم الخميس، تأجيل النطق بالحكم في قضية متهمين بالتخابر مع قطر، والحصول على أموال من وزير قطري سابق للتأثير على الانتخابات التشريعية، إلى بجلسة 6 فبراير (شباط) المقبل.

ويُذكر أن السلطات البحرينية قبضت على المتهمين في مطار المنامة، بعد عودتهم من قطر، ومعهم مبالغ مالية لم يفصحوا عنها للدائرة الجمركية، بحسب صحيفة الأيام البحرينية.