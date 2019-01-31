إيران: الفساد يُجبر أستراليا على وقف إصدار التأشيرات في طهران

أغلقت الحكومة الأسترالية، مكتبها لإصدار تأشيراتها في إيران، بعد معلومات عن الفساد في إسناد التأشيرات، لإيرانيين.

وأفاد تقرير لموقع قناة "اي بي سي" نيوز الاسترالي بأن السفارة الأسترالية تلقت رسالة في يناير (كانون الثاني) 2017 عن فساد محتمل في إسناد التأشيرات، لتفتح لجنة خاصة تحقيقاً في الاتهامات.

وبعد التأكد من التجاوزات أغلقت السفارة مكتب إصدار تأشيرات السفر في يوليو (تموز) الماضي، واستجوبت لجنة أمنية حكومية عدداً من الإيرانيين في أستراليا عن ظروف حصولهم تأشيرات سفرهم.

ومنذ إغلاق مكتب طهران، حوّلت السلطات الأسترالية عملياتها إلى سفارات أخرى في الخارج.