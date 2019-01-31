قوات تابعة لتحالف دعم الشرعية باليمن وكالات: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن استهداف معسكرات للمقاتلين الحوثيين ومخازن أسلحة تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية في عدد من المحافظات اليمنية اليوم الأربعاء. وأكد التحالف العربي في بيان له اليوم الأربعاء على التزامه قيادة القوات المشتركة بدورها في حفظ الأمن والاستقرار بباب المندب وجنوب البحر الأحمر وتحييد التهديدات Advertisements الحوثية واستمرار حرية الملاحة والتجارة العالمية وشدد التحالف على التزام قيادة القوات المشتركة بدورها في حفظ الأمن والاستقرار بباب المندب وجنوب البحر الأحمر وتحييد التهديدات الحوثية واستمرار حرية الملاحة والتجارة العالمية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحالف دعم الشرعية : استهدفنا معسكرات ومخازن للحوثيين باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.