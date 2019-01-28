شكرا لقرائتكم خبر عن بإسناد التحالف.. الجيش اليمني يحرر مواقع إستراتيجية بمديرية كتاف في صعدة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (صعدة)حررت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم (الاثنين) مواقع إستراتيجية بمديرية كتاف في محافظة صعدة شمال اليمن بعد مواجهات مع المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.
وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بمروحيات التحالف العربي شنت هجوماً مباغتاً في الساعات الأولى من صباح اليوم على مواقع ومتارس المليشيا الحوثية في مديرية كتاف وتمكنت من تحرير سلسلة جبال «سحامة» ومرتفعات «العاديات» وجبال «الوقار» و«الهيج والسودة».
وأضاف المصدر أن «المواجهات أسفرت أيضاً عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا وتدمير أربع عربات عسكرية تابعة لها وقتل جميع من كانوا بداخلها ووقوع أسير واحد».
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