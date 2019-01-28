شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: استجواب الرئيس السابق بشأن مقتل صحفيين في مالي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (باريس)أفاد أحد معاوني الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولوند اليوم (الاثنين) بأن قاضيا استجوب أولوند شاهدا في إطار تحقيق في اغتيال صحفي وصحفية في مالي عام 2013.
واختطف كلود فيرلون وجيسلان دوبون وكانا يعملان في إذاعة فرنسا الدولية (آر.إف.إي) وقتلا في مدينة كيدال بشمال مالي يوم الثاني من نوفمبر 2013 على يد من يشتبه في أنهم متشددون. وعثر على جثتيهما قرب سيارة دفع رباعي استخدمها الخاطفون.
وخضع أولوند وبرنار باجوليه المدير السابق للمخابرات الخارجية للاستجواب هذا الشهر وفي ديسمبر بخصوص تصريحات أدلى بها أولوند للصحفيين في أحاديث خاصة يبدو أنها تتنافى مع التحقيق.
وقادت فرنسا حملة عسكرية في يناير 2013 لطرد متشددين من شمال مالي بعد أن هددوا بمهاجمة العاصمة باماكو في تدخل وصفته فرنسا بأنه نجح إلى حد كبير.
وكان الصحفيان يجريان مقابلة مع انفصاليين من الطوارق قبل اختطافهما.
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