بالصور- موجة طقس سيئ تضرب كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

تعرضت مدن ومراكز محافظة كفرالشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، لموجة طقس سيئ، صاحبتها بموجة صقيع.

وقال المهندس محمد عبدالله مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفرالشيخ، لـ"مصراوى"، إن المحافظ الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، قرر رفع حالة الطوارئ بالمحافظة، لمواجهة سقوط الأمطار، موجهًا رؤساء المراكز والمدن، وكافة الأجهزة التنفيذية، برفع حالة التأهب القصوى.

وأشار مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفرالشيخ، إلى أن هناك تواصلًا مع مسئولي قطاع الكهرباء، بشأن التعامل مع بلاغات انقطاع التيار الكهربائي، ببعض قرى مراكز المحافظة، إن وجدت ونفس الأمر مع مسئولي قطاع الصرف الصحي بالمحافظة لمتابعة حالات ماكينات الصرف كأستعداد لسقوط الأمطار.