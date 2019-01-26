روسيا تدعو مجلس الأمن إلى تجنب السيناريو العسكري في فنزويلا

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دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إلى ضرورة منع تطبيق السيناريو العسكري في فنزويلا مهما كان الثمن
وقال مندوب روسيا في مجلس الأمن، خلال الجلسة التي انعقدت اليوم السبت لبحث الأزمة في فنزويلا، إن رئيس البلاد نيكولاس مادورو لا يحتاج للحماية الروسية.
وأضاف نيبينزيا أن روسيا تعرب عن أسفها لتوريط واشنطن مجلسالأمن في لعبة قذرة.
وأكد نيبينزيا أن الولايات المتحدة ورطت مجلس الأمن في لعبة قذرة، وأن واشنطن دعت مجلس الأمن للانعقاد لزعزعة الوضع في فنزويلا.
وتابع: "ليس لدينا أي شك في أن الوفد الأمريكي دعا لجلسة اليوم لهدف واحد، هو الاستمرار في زعزعة
وحمل المندوب الروسي الولايات المتحدة المسؤولية عن محاولة تدبير انقلاب حكومي في فنزويلا، قائلا: "ندين بشدة من يدفع المجتمع الفنزويلي نحو الانزلاق في الفتنة الدموية".
وردا على انتقادات بومبيو، أشار نيبينزيا إلى أن الدول التي أعربت عن تأييدها للرئيس مادورو لا تحمي نظامه بل تدافع عن القانون الدولي، مؤكدا أن مادورو يحظى بدعم معظم مواطني بلاده.
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