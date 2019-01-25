شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 في تصادم طائرتين بإيطاليا والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت صحيفة "لاريبوبليكا"، أن الحادث وقع في منطقة أواستا فالي الواقعة على بعد نحو 80 كيلومترا من مدينة تورينو بشمال غرب إيطاليا، مضيفة أن شخصين على الأقل أصيبا أيضا بجروح خطيرة.
ولم يتضح بعد سبب الاصطدام وهوية الركاب الذين كانوا على متن الطائرتين.
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