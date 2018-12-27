الجيش السوري يرسل تعزيزات كبيرة لمحيط منبج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - دمشق

أرسلت القوات الحكومية السورية المئات من عناصرها إلى ريف حلب الشرقي بانتظار الدخول إلى مدينة منبج، وقالت مصادر سورية لـ (د ب أ) إن «المئات من مقاتلي الفرقة الأولى من الجيش السوري برفقة عشرات الآليات تحمل رشاشات ومضادات طيران توجهت أمس، إلى نقاط الجيش في منطقة التايه والعريمة غرب منبج في انتظار ساعة التوجه والدخول إلى مدينة منبج».

وقال الناطق الاعلامي لمجلس منبج العسكري شرفان درويش التابع لقوات سوريا الديمقراطية، «إن القوات الحكومية ترسل تعزيزات إلى مواقعها في مناطق سيطرتها غرب منبج ولكن لم تدخل إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية غرب منبج».

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وأضاف «لم نبلغ إلى الآن حول دخول تلك القوات، هناك جهات سياسية تقود مفاوضات مع الحكومة السورية، ولكن نحن كعسكريين لم نبلغ بشيء حتى الآن».

وقال درويش «لا يزال وضع الجبهات مع الجيش التركي وفصائل المعارضة يشهد حالة استنفار بالنسبة لقواتنا وسط وصول تعزيزات عسكرية منهم إلى المنطقة».

وفي شمال شرق سوريا كشفت مصادر مقربة من قوات سوريا الديمقراطية، عن أن آليات تابعة للقوات الأمريكية انسحبت متجهة إلى القاعدة الأمريكية في منطقة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي الشرقي».

وقالت مصادر إعلامية مقربة من فصائل المعارضة، إن الجيشين السوري والتركي حشدا نحو 8000 عنصر، إضافة إلى عشرات الآليات العسكرية وناقلات الجند، بالقرب من مدينة منبج، تجهيزا للمعركة المرتقبة.