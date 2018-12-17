غربال المريخ يتلقى ثلاثة عروض احترافية من أندية خليجية .. والجزيرة الإماراتي الأقرب

أكدت الموقع الرسمي للنادي المريخ السوداني تلقي لاعب الفريق محمد عبدالرحمن الشهير بـ”الغربال” ثلاثة عروض احترافية من ثلاثة أندية خليجية أبدت الرغبة في التعاقد معه خلال المرحلة المقبلة .

وبحسب الموقع الرسمي للنادي فقد أكد مجلس المريخ تلقيه ثلاثة عروض من أندية خليجية أبرزها الجزيرة الإماراتي فقد تلقى النادي الإماراتي موافقة مبدئية من نادي المريح بعد استفساره بشأن إمكانية التعاقد مع لاعب الفريق محمد عبدالرحمن .

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وكانت إدارة المريخ قد قررت في وقت سابق أنه بصدد تسويق لاعب الفريق محمد عبدالرحمن لكنها اشترطت تحديد التعاقد معه مقابل إطلاق سراحه بمبلغ وقدر “200” ألف دولار، .

يذكر وبحسب صحيفة الصدى أن محمد عبدالرحمن ظل يشارك أساسياً في مباراة الفريق الأخيرة ولعب دوراً بارزاً قي تأهيل فريقه لدور الأ18 من كأس زايد للأندية الأبطال .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)