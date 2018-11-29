وزارة أمزازي: اللوائح المسربة لطلبات انتقال الأساتذة غير صحيحة

نفت وزارة التربية الوطنية صحة لوائح الأساتذة المنتقلين برسم الحركة الانتقالية التي أعلنت قبل أسابيع، والتي يتم تداولها حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه “يتم حاليا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تداول لوائح يزعم أشخاص من وراء نشرها أنها نتائج الحركة الانتقالية برسم الموسم الدراسي 2019-2020”. وأشارت الوزارة إلى أن “هذه اللوائح غير صحيحة، وأن النتائج النهائية للحركة الانتقالية سيتم كالمعتاد نشرها بالبوابة الإلكترونية الرسمية للوزارة قريبا”.

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