سرقة جهاز حديث من وزارة بالخرطوم

دونت نيابة الأموال العامة بلاغاً بسرقة جهاز رصد بيئي من مباني وزارة البيئة والغابات والتنمية العمرانية بالخرطوم، ووفقاً لحيثيات البلاغ فإن الجهاز تم تركيبه بسطح مبنى الوزارة من ضمن (4) أجهزة تم تركيبها بولايات البلاد المختلفة لمشروع رصد المخالفات البيئية في البلاد، وتم فقده مؤخراً، وكلفت وزارة البيئة قبل حلها مفوضاً ممثلاً لها كشاكٍ في البلاغ، وباشرت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها في البلاغ الذي دون ضد مجهول، ويذكر أن هذا الجهاز من ضمن الأجهزة موضوع اتهام وكيل البيئة السابق ومسؤولين بوزارته ومدير شركة في القضية المنظورة بمحكمة الفساد بتهمة توريدها وتبديد المال العام، وأشارت السلطات إلى أنها تشكل مهدداً أمنياً وتنقل قراءات للخارج ومن ثم تعيدها.

وفي سياق منفصل بحسب صحيفة آخر لحظة حجزت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي فهمي عبد الله مالك، ملف القضية للنطق بالحكم ويواجه الاتهام فيها وكيل الوزارة ورئيس اللجنة التنفيذية ومقرر اللجنة وصاحب الشركة المستوردة للأجهزة بشراء أجهزة رصد بيئي غير مطابقة للمواصفات بقيمة (3) مليارات جنيه، وأن وزارة البيئة والموارد الطبيعية كلفت موظفاً بمتابعة إجراءات القضية وتدوين بلاغ بعد تقرير المراجع العام الذي يتهم فيه بأنهم استوردوا أربعة أجهزة من الخارج لمشروع رصد المخالفات البيئية في البلاد، وتم تشكيل لجنة فنية من جامعة الخرطوم لفحص الأجهزة فنياً ومدى فعاليتها، واتضح أن الأجهزة تمد جهات خارجية بالمعلومات وتشكل تهديداً أمنياً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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