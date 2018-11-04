قرار سعودي يسمح للمستثمرين الأجانب بتملك المستشفيات والمؤسسات الصحية الخاصة

أصدر ملك ​السعودية​ ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​، مرسومًا ملكيًّا يقضي بـ"تعديل نظام المؤسسات الصحية الخاصة، والسماح للمستثمرين غير السعوديين بتملّك ​المستشفيات​ والمؤسسات الصحية الخاصة". وحدّد المرسوم قصرًا، "ملكية العيادات الطبية الخاصة والإشراف عليها، على الأطباء السعوديين المختصين بطبيعة عملها، والمتفرغين تفرّغًا كاملًا لها".

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