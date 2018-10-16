شكرا لقرائتكم بومبيو يصل الرياض لإجراء مباحثات مع مسؤولين سعوديين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الخارجية الأميركية أن الوزير، مايك بومبيو، سيصل الثلاثاء، إلى الرياض للقاء المسؤولين السعوديين.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إن وزير الخارجية مايك بومبيو سيتوجه إلى تركيا بعد زيارته الرياض.

وكان خادم الحرمين الشريفين، #الملك_سلمان بن عبدالعزيز، قد تلقى اتصالاً هاتفياً، الاثنين، من الرئيس دونالد #ترمب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية.

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وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأحداث في المنطقة، واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقد أثنى الرئيس الأميركي دونالد ترمب على سير التعاون السعودي التركي المشترك في التحقيق في قضية اختفاء المواطن جمال #خاشقجي، وحرص قيادة المملكة على استجلاء كافة الحقائق المتعلقة بذلك.

وبينما أعلنت الخارجية الأميركية أن الوزير مايك بومبيو سيصل الرياض، الثلاثاء، للقاء المسؤولين السعوديين، بدأ محققون في فريق العمل المشترك السعودي التركي أعمال المعاينة والتحقيق في مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول.