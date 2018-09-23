هل تُطلق شركة سامسونج هاتفًا بـ 4 كاميرات قريبًا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

ذكر المدون الشهير "Ice universe" أن شركة سامسونج عازمة على إطلاق هاتف بقدرات تصوير مذهلة.

وفي تغريدة له على "تويتر"، ألمح المدون أن الهاتف المنتظر قد يُطرح بكاميرا رباعية العدسات.

ووفق ما ذكر موقع "لايف. رو"، يتوقع بعض الخبراء أن تتموضع عدسات كاميرا الهاتف على شكل مربع في الزاوية اليسرى في أعلى الواجهة الخلفية للجهاز، وعلى يمينها من المفترض أن يأتي ماسح بصمات الأصابع.

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كما ينتظر أن يأتي الهاتف بمعالج "سناب دراجون" متطور، وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية 512 جيجابايت.

ومن المتوقع أن يبلغ سعرالهاتف 407 دولار فقط.

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