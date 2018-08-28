غارات مكثفة للشرعية على مواقع للحوثيين بمطار صنعاء وقاعدة الديلمي

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 35 دقيقة - 1:45 صباحًا, 28 أغسطس 2018 م المناطق - وكالات Advertisements أفاد صحف يمنية بأن مقاتلات التحالف العربي نفذت أكثر من 11 غارة على قاعدة الديلمي العسكرية الجوية ومطار صنعاء الدولي وأن التحليق المكثف لا يزال مستمرًا. وكانت طائرات التحالف قد قصفت الأحد مواقع الحوثيين في قاعدة الديلمي شمالي صنعاء. كما نفذت ثلاث غارات استهدفت مواقع وتجمعات الميليشيا فى محيط مطار صنعاء الدولى بالإضافة إلى معسكري الفريجة والصمع اللذين تحتلهما الميليشيا بمديرية أرحب التابعة لصنعاء.

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