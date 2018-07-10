مركز "نوى" يختتم العام الدراسي الحالي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اختتم مركز "نوى" في مدينة الطيبة، أم الإثنين، السنة الدراسية الحالية، في حفل موسيقي كبير لطلاب المركز في قاعة البلديّة، والتي امتلأت بالطلاب وأهاليهم المحتفلين بنهاية العام الثاني لعمل المركز في المدينة.

وافتتحت الأمسية عريفة الحفل، ياسمين جابر، ذاكرة أهمية المركز ومدى والالتفاف الجماهيري حوله في الطيبة، والذي يتمثّل بمضاعفة عدد الطلاب في عامه الثاني.

وأثنى نائب البلديّة السيد، مالك عازم، خلال كلمته التي ألقاها أمام الجمهور، على الدور الذي يقوم به مركز "نوى" في المدينة، وتحدث عن استعداد البلدية الكامل لدعم نشاطات المركز وتنمية العمل الثقافي في الطيبة.

وأشار مدير المركز، الفنان غسان بيرومي، إلى عدد النشاطات الموسيقية التي قام بها في السنة المنصرمة، والشراكات الفنية والتربوية التي حققها ليس فقط في الطيبة وإنما في منطقة المثلث، ذكر منها، مشروع التربية الموسيقية للبساتين في الطيبة وتأسيس المدرسة الموسيقية في كفر قاسم وتمرير ورشات إثراء في التربية الموسيقية للطفولة المبكرة في مركز نوى لأطفال في جيل 3-5 أعوام وتمرير ورشات عزف إيقاعية ضمن برنامج تحديات الذي يتبع للبلدية وبناء برنامج أمسيات موسيقية في مركز "نوى" مفتوحة أمام الجمهور، بالإضافة إلى القيام بمشاريع أخرى متخصصة في الموسيقى.

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وتحدّث عميد كلية الفنون لجامعة "النجاح" في فرعها في الناصرة وأحد مستشاري المركز، الموسيقار حبيب شحادة حنا، عن مدى أهمية التربية الموسيقية، والتي تنشط العقل الرياضي لدى طلابها، وعدد بعض الأبحاث العالميّة التي تبيّن ذلك، وأثنى على نشاط المركز ونجاحه، وشدّد على دور الأهالي الأساسي، في نجاح تقدّم أولادهم.

وتخلّلت كلمات الحفل مقطوعات موسيقية قدّمها طلاب المركز من شتى الفئات العمريّة، وعزفوا على آلات العود، والكمان، والتشيلو، والبيانو، والجيتار، والغناء بشكل منفرد. كما وقدّم فريق الإنسمبل ( الفرقة الموسيقيّة المصغّرة) بقيادة الأستاذ هشام ابو جبل فقرة موسيقيّة.

وفي نهاية الحفل اعتلى الموسيقار حبيب شحادة حنا ومدير المركز، الفنان غسان بيرومي، يصحبهم الطاقم الأكاديمي، معلم الجيتار تامرعمري، ومعلم الكمان والبيانو ديمتري رضوان، ومدرس الكمان الغربي وشوش جوتسمان، ومدرس الجيتار والفرق الموسيقية هشام أبو جبل، ومعلمة البيانو سنى شوفاني، ومعلمة التشيلو، إيمان عباسي، المنصة لتسليم شهادات التخرج لأكثر من مائة طالب وطالبة أفراد عائلة مركز "نوى".