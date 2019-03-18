اخبار العالم

اخبار العالم

فيديو مؤثر مع أسرة أشرف المرسي شهيد الحادث الإرهابي بنيوزيلندا

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فيديو مؤثر مع أسرة أشرف المرسي شهيد الحادث الإرهابي بنيوزيلندا

كتب- البهى عمروعرض برنامج كل يوم المذاع على قناة أون أى تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، تقرير فيديو مؤثرا مع أسرة الشهيد أشرف المرسي شهيد الحادث الارهابي بنيوزيلندا.وقال ياسر المرسي شقيق الشهيد، إنه علم بالحادث عن طريق التليفزيون، وأنه تم الاتصال به ولكن كان الموبايل مغلقا، وأكد أنه اتصل بزوجة الشهيد وأخبرته بالوفاة.وفى نفس السياق قال خالد المرسي شقيق الشهيد، إن...

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اخبار العالم

روسيا تصدر قانونًا يقضي بالسجن لكل من يهين «بوتين»

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روسيا تصدر قانونًا يقضي بالسجن لكل من يهين «بوتين»

كتبت- أية عاطفيسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعقاب أي شخص يهينه، حتى لو عن طريق السخرية، وذلك عبر توقيع مشروع قانون لتوقيع عقوبة على وسائل الإعلام التي تنشر أخبارا كاذبة أو تمثل إهانة لمسئولين روس.وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن بوتين وقع مشروع قانون لعقاب وسائل الإعلام الإلكترونية والأفراد الذين ينشرون أخبارا كاذبة أو تمثل إهانة لشخصه وكبار المسئولين بروسيا.وأضافت أنه...

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اخبار العالم

ما هو اليمين المتطرف الذي ينتمي إليه سفاح نيوزيلاندا؟

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ما هو اليمين المتطرف الذي ينتمي إليه سفاح نيوزيلاندا؟

كتب- محمد بشاريارتكب الأسترالي "برينتون تارانت"، الذي يدعم أيديولوجية اليمين المتطرف ويتبنى سياسة معاداة المهاجرين، مذبحة ضد المصلين أثناء صلاة الجمعة في مسجدين بمدينة "كرايست تشيرش" بنيوزيلندا راح ضحيتها 54 شخصًا وإصابة العشرات.ما هو اليمين المتطرف؟هو مصطلح سياسى يطلق على كتل حزبية سياسية تدعو إلى حماية التقاليد والأعراف داخل المجتمع، وذلك عن طريق التدخل القسرى واستخدام العنف واستعمال السلاح لفرض...

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