اخبار العالم

كتب- البهى عمروعرض برنامج كل يوم المذاع على قناة أون أى تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، تقرير فيديو مؤثرا مع أسرة الشهيد أشرف المرسي شهيد الحادث الارهابي بنيوزيلندا.وقال ياسر المرسي شقيق الشهيد، إنه علم بالحادث عن طريق التليفزيون، وأنه تم الاتصال به ولكن كان الموبايل مغلقا، وأكد أنه اتصل بزوجة الشهيد وأخبرته بالوفاة.وفى نفس السياق قال خالد المرسي شقيق الشهيد، إن...

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