اخبار العالم

الإبراهيمي للجزائريين: بالعراق رحل الكل وانظروا ما حصل 'الإبراهيمي للجزائريين: بالعراق رحل الكل وانظروا ما حصل'
اليمن.. ميليشيا الحوثي تمنع لوليسغارد من زيارة رأس عيسى
اليمن.. ميليشيا الحوثي تمنع لوليسغارد من زيارة رأس عيسى 'اليمن.. ميليشيا الحوثي تمنع لوليسغارد من زيارة رأس عيسى'
مدرعات تركيا تتغلغل في إدلب.. والعين على كسب التنازلات
مدرعات تركيا تتغلغل في إدلب.. والعين على كسب التنازلات 'مدرعات تركيا تتغلغل في إدلب.. والعين على كسب التنازلات'
شقيق زوجة زين العابدين بن علي في قبضة القضاء الفرنسي
شقيق زوجة زين العابدين بن علي في قبضة القضاء الفرنسي 'شقيق زوجة زين العابدين بن علي في قبضة القضاء الفرنسي'
اشتباكات الجيش العراقي ومسلحي "العمال".. اتهامات متبادلة
تبادلت القوات العراقية ومجلس إدارة قضاء سنجار اليوم الاتهامات حول أسباب اشتباكات مسلحة شهدها القضاء خلال الساعات الأخيرة بين الجيش العراقي ومسلحي حزب العمال.
ترمب يدين الهجمات "السخيفة" ضده بعد مجزرة كرايست تشيرش
دان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإثنين الهجمات "السخيفة" التي تعرض لها بعد الهجومين الداميين على مسجدين في نيوزيلندا وانتقده بعض النواب لصمته حول تهديدات العرق الأبيض.
مسلمو بريطانيا يطالبون الحكومة بحماية مساجدهم
دعا قادة المسلمين البريطانيين حكومة تيريزا ماي الى تمويل الاجراءات الأمنية لحماية مساجدهم في اعقاب مجزرة المسجدين في نيوزيلندا.
مخاوف من مصرع ألف شخص جراء الإعصار في موزمبيق وزيمبابوي
يخشى أن تتعدى حصيلة الإعصار إيداي الذي ضرب موزمبيق ألف قتيل، فيما أسفر حتى الآن عن مقتل العشرات وفقدان أكثر من 150 شخصا في زيمبابوي المجاورة.
أسرة منفذ هجوم أوتريخت تكشف دوافعه: «مشاكل عائلية»
أسرة منفذ هجوم أوتريخت تكشف دوافعه: «مشاكل عائلية»
فيديو مؤثر مع أسرة أشرف المرسي شهيد الحادث الإرهابي بنيوزيلندا
كتب- البهى عمروعرض برنامج كل يوم المذاع على قناة أون أى تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، تقرير فيديو مؤثرا مع أسرة الشهيد أشرف المرسي شهيد الحادث الارهابي بنيوزيلندا.وقال ياسر المرسي شقيق الشهيد، إنه علم بالحادث عن طريق التليفزيون، وأنه تم الاتصال به ولكن كان الموبايل مغلقا، وأكد أنه اتصل بزوجة الشهيد وأخبرته بالوفاة.وفى نفس السياق قال خالد المرسي شقيق الشهيد، إن...
روسيا تصدر قانونًا يقضي بالسجن لكل من يهين «بوتين»
كتبت- أية عاطفيسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعقاب أي شخص يهينه، حتى لو عن طريق السخرية، وذلك عبر توقيع مشروع قانون لتوقيع عقوبة على وسائل الإعلام التي تنشر أخبارا كاذبة أو تمثل إهانة لمسئولين روس.وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن بوتين وقع مشروع قانون لعقاب وسائل الإعلام الإلكترونية والأفراد الذين ينشرون أخبارا كاذبة أو تمثل إهانة لشخصه وكبار المسئولين بروسيا.وأضافت أنه...
ما هو اليمين المتطرف الذي ينتمي إليه سفاح نيوزيلاندا؟
كتب- محمد بشاريارتكب الأسترالي "برينتون تارانت"، الذي يدعم أيديولوجية اليمين المتطرف ويتبنى سياسة معاداة المهاجرين، مذبحة ضد المصلين أثناء صلاة الجمعة في مسجدين بمدينة "كرايست تشيرش" بنيوزيلندا راح ضحيتها 54 شخصًا وإصابة العشرات.ما هو اليمين المتطرف؟هو مصطلح سياسى يطلق على كتل حزبية سياسية تدعو إلى حماية التقاليد والأعراف داخل المجتمع، وذلك عن طريق التدخل القسرى واستخدام العنف واستعمال السلاح لفرض...
جهاز مكافحة الإرهاب في العراق: نعمل على تتبّع مصادر تمويل "داعش"
جهاز مكافحة الإرهاب في العراق: نعمل على تتبّع مصادر تمويل "داعش"...
تمديد حالة التحذير الأمني في مدينة أوتريخت الهولندية حتى العاشرة مساء
تمديد حالة التحذير الأمني في مدينة أوتريخت الهولندية حتى العاشرة مساء...
فتح تتهم حماس بمحاولة اغتيال قيادي لها في غزة
فتح تتهم حماس بمحاولة اغتيال قيادي لها في غزة 'فتح تتهم حماس بمحاولة اغتيال قيادي لها في غزة'
أسرى فلسطينيون يضرمون النار في زنازين سجن ريمون
أسرى فلسطينيون يضرمون النار في زنازين سجن ريمون 'أسرى فلسطينيون يضرمون النار في زنازين سجن ريمون'
سانا: الجيش السوري يدمر آليات ومراكز للمجموعات المسلحة بريف حماة الشمالي
سانا: الجيش السوري يدمر آليات ومراكز للمجموعات المسلحة بريف حماة الشمالي...
مكتب قيومجيان: الخبر المتداول عن ترميم منازل المسنين على نفقة وزارة الشؤون كاذب وللتضليل
مكتب قيومجيان: الخبر المتداول عن ترميم منازل المسنين على نفقة وزارة الشؤون كاذب وللتضليل...
وزير الثقافة يرعى المعرض اللبناني والإيراني التراثي في الصرفند
وزير الثقافة يرعى المعرض اللبناني والإيراني التراثي في الصرفند...
مجلس الوزراء في بعبدا الخميس وعلى جدول أعماله 54 بندا
مجلس الوزراء في بعبدا الخميس وعلى جدول أعماله 54 بندا 'مجلس الوزراء في بعبدا الخميس وعلى جدول أعماله 54 بندا'