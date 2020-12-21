شاهد: أحمد حسن يوثق لحظة اشتعال النيران بسيارته

أثار نجم "اليوتيوب" المصري احمد حسن، جدلاً واسعاً بين جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مشاركته فيديو يوثق لحظات حريق سيارته الجديدة في إحدى الشوارع العامة.

وشارك اليوتيوبر حسن، على حسابه الشخصي "إنستغرام"، فيديو يظهر لحظة اشتعال النيران في سيارته الجديدة على إحدى الطرق، أثناء تواجد زوجته وابنته بداخلها.

وأوضح حسن، أثناء سيرة بالسيارة وبجواره زوجته زينب وابنتهما، فوجئوا بأدخنة تخرج من السيارة والنيران تشتعل بها، مضيفًا أن السيارة موديل 2020 وثمنها مليون جنيه.

وأشار أحمد حسن، إلى أن السيارة تحوّلت إلى "كوم تراب"، قائلًا إن الله كتب لهم عمرًا جديدًا، بعد أن التهمت النيران سيارته الجديدة.

وهاجم اليوتيوبر المصري الشركة المنتجة للسيارة، كما أن أجهزة الأمن تعمل على معرفة سبب الحريق للوقوف على ملابساته. وفق "إرم نيوز".

ومن جهة أخرى، اتهم عدد من رواد موقع ”فيسبوك“، اليوتيوبر أحمد حسن، بافتعال الحادث وإشعال النار بسيارته المرسيدس عن عمد، لزيادة عدد المشاهدات.