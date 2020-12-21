ممثل مصري: أكلم زوجتي أمام قبرها وبزورها كل خميس

تحدث الفنان المصري رشوان توفيق، عن قصة تعلقه بزوجته الراحلة أميمة حسن عبد الرحمن، بشكل كبير، مشيراً إلى أنها ترافق تفكيره دائماً.

وقال توفيق، خلال حديثة حواره مع تلفزيون "اليوم السابع" المصري، إن زوجتي أميمة ترافق تفكيري دائما، وبشكل يومي، ويزورها كل خميس من كل أسبوع.

وأضاف: "بكلمها كل يوم.. ولازم أزورها كل يوم خميس.. والدي توفي وأنا في الـ 22 عاما من عمري.. عشت مع أبويا 22 سنة، وعشت مع زوجتي 62 سنة".

وأشار إلى فترة مرض زوجته أميمة: "كنت بحضرلها الفطار قبل النوم، حيث كانت تستيقظ قبل مني.. فقد كان لديها وفاء غير طبيعي معي، وكل ما بنام بشوفها".

وتابع "لم أبك منذ وفاة ابني توفيق سوى على زوجتى أميمة، وبنتي بتقولي، أنا بسمعك وأنت بتكلمها.. جاءتني في المنام، وسمعتها تتحدث لي، وتقولي أنت بتوحشني، وقم نام وارتاح.. إنها موجودة حولي طوال الوقت، ولما بنام بشوفها وهي عندها 18 سنة بفستان أزرق، وبفتكر كل التفاصيل وما تحملته من أجلي.. وربنا أكرمها 7 مرات للحج بخلاف العمرة، ودائما لما كانت بتطلب حاجة كان لازم تحدث.. واللي بشتغل بيه كنت بسيبه ليها، ومعرفش دخلي كم إلا مع إقرار الضرائب".

وأضاف رشوان: "لما قاربت الثمانينات كنت بقولها أنتي دلوقتي عندي أحلى من لما كنتي شابة صغيرة، وكانت تقولي دايما أنا عمري ما غيرت عليك، وتضحك.. وكانت جميلة.. وبحب الستات لأنهم أكثر إخلاصا من الرجال".

والفنان رشوان توفيق، تزوج من الراحلة أميمة حسن عبد الرحمن، وله منها 3 أبناء، من بينهم الإعلامية هبة رشوان.