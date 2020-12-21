تراند اليوم : تاريخ نتائج بكالوريا 2018

يتسائل طلاب البكالوريا في الجزائر عن موعد ظهور نتائج البكالوريا هذا العام ، لجميع المحافظات الجزائرية.

فمن المتوقع ظهور نتائج البكالوريا نهاية الاسبوع الحالي ، فقد أكدت وزارة التربية والتعليم الجزائرية أن موعد اعلان نتائج البكالوريا في الجزائر هذا العام يوم يوم 22 جويلية 2018 لجميع الولايات الجزائرية بشكل رسمي.

وأوضحت الوزارة أن النتائج هذا العام أفضل من الاعوام السابقة فقد ارتفعت نسبة النجاح بين طلاب وطالبات البكالوريا، مشيرةً إلى أن النتائج ستظهر رسميا عبر موقع الديوان الوطني عبر الانترنت، حيث بامكان جميع الطلاب الاطلاع على النتيجة من خلال موقع الديوان فور الاعلان عنها برقم التسجيل.

وأشارت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن موعد بداية التسجيلات الجامعية للسنة الدراسية القادمة “2018-2019” يوم 26 جويلية ، لجميع طلاب البكالوريا.

هذا وبإمكان المترشحين لشهادة البكالوريا دورة 2018 الاطلاع على نتائجهم من خلال الموقع الرسمي للديوان http://bac.onec.dz بإدخال رقم التسجيل و الرقم السري الموجودين أسفل الاستدعاء و الإجابة عن السؤال ثم أخيرا الضغط على زر استظهار النتيجة ، أو عن طريق الرسائل القصيرة SMS بالاتصال على الرقم #567* .

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